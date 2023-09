Etats-Unis/Ethiopie : appel téléphonique entre le secrétaire d'État Blinken et le Premier ministre Abiy Ahmed

Le secrétaire d'État américain, Antony J. Blinken, a eu un appel téléphonique crucial avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, le 28 septembre 2023.



Au cours de cette conversation, les deux dirigeants ont abordé divers sujets liés à la sécurité et à la stabilité en Éthiopie et dans la Corne de l'Afrique. L'une des préoccupations majeures exprimées par le secrétaire d’Etat Blinken concerne la situation préoccupante dans les régions d'Amhara et d'Oromia.



Il a souligné l'importance cruciale de rechercher une résolution pacifique par le biais du dialogue politique, et de garantir la protection des droits de l'homme. Cette discussion reflète l'engagement des États-Unis en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité dans la région.



Un autre point abordé, lors de l'appel téléphonique, a été la nécessité d'améliorer la surveillance humanitaire pour permettre la reprise de l'aide alimentaire aux populations touchées par les conflits en Éthiopie.



Cette mesure vise à répondre aux besoins urgents des communautés vulnérables et à atténuer les souffrances humanitaires. De plus, le secrétaire d’Etat Blinken a salué les efforts en cours pour établir un processus de justice transitionnelle véritable, crédible et inclusif en Éthiopie.



La démarche est essentielle pour garantir la responsabilité et la justice dans le pays, tout en favorisant la réconciliation nationale.