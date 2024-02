Etats-Unis/Sénégal : conversation téléphonique entre le secrétaire d’Etat Blinken et Macky Sall

Selon le porte-parole Matthew Miller, le secrétaire d’État américain Antony J. Blinken s’est entretenu aujourd’hui avec le président sénégalais Macky Sall.



Il s’agissait de lui faire part des graves préoccupations des États-Unis, concernant la situation politique actuelle du Sénégal, à la suite des mesures prises pour reporter l’élection présidentielle.



Le secrétaire d’Etat des Etats-Unis a exhorté le président Sall à rétablir le calendrier électoral du Sénégal, et celui de la transition présidentielle, conformément à la Constitution sénégalaise.



Antony J. Blinken a également fait part de son inquiétude, quant aux tensions politiques accrues, et au risque d’une plus grande instabilité nationale et régionale à la suite des événements récents.