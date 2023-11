Évasion avortée du président Bazoum au Niger : de nouvelles révélations du procureur général

Le procureur a souligné que cette tentative était bien réelle et non mise en scène. Il a déclaré qu'un plan d'exfiltration avait été détaillé par le régime militaire mi-octobre.



Le 18 octobre, Mohamed Bazoum, sa famille et son entourage ont été arrêtés par des agents de la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais présidentiel. Un véhicule les attendait pour les emmener vers une maison appartenant à un ancien membre de la garde présidentielle, identifié comme le cerveau présumé de l'opération. Leur destination prévue était Birnin Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, en hélicoptère.



Lors d'une fouille et perquisition ultérieure, d'importantes sommes d'argent, des devises étrangères, des biens précieux, des téléphones portables détruits, et des preuves d'espionnage ont été découverts. Vingt-trois personnes civiles et militaires ont été interpellées dans cette affaire, et une enquête est en cours. Mohamed Bazoum reste retenu dans sa résidence présidentielle depuis le coup d'État qui l'a renversé le 26 juillet.