Évolution de l'accès au numérique au Tchad : Rapport d'étude du CRASH en collaboration avec l'USIP

Le rapport met en lumière la persistance d'un faible taux de pénétration d'Internet au Tchad, avec seulement 17,2% de la population ayant accès en 2021. Si cette proportion a connu une croissance notable au cours de la dernière décennie, des disparités importantes demeurent entre les zones urbaines et rurales, où l'accès reste largement sous-développé.



Le paysage numérique tchadien est régulé par l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP). Le marché est dominé par deux opérateurs majeurs, Airtel et Moov Africa (anciennement Tigo), tandis qu'une vingtaine d'autres fournisseurs d'accès à Internet complètent l'écosystème.



Malgré un taux de pénétration globalement bas, le rapport souligne une croissance rapide de l'utilisation d'Internet et des médias sociaux au cours des dernières années. Cette tendance s'accompagne d'une augmentation notable de l'engagement dans l'espace numérique tchadien, reflétant l'adoption croissante des technologies numériques par la population.



L'analyse met en exergue l'importance capitale du numérique pour le développement socio-économique du Tchad. Face à ce constat, le rapport identifie plusieurs enjeux clés à relever.



Des efforts concertés sont nécessaires pour élargir l'accès à internet aux zones rurales et aux populations défavorisées, en veillant à la mise en place d'infrastructures adéquates et à la promotion de tarifs abordables.



Le développement de compétences numériques solides au sein de la population est crucial pour une meilleure appropriation des technologies numériques et une participation pleine et active à la société numérique.



La lutte contre les discours haineux, la désinformation et la cybercriminalité est essentielle pour garantir un espace numérique sûr et inclusif pour tous.



Analyse et Perspectives" constitue un outil précieux pour les décideurs politiques, les acteurs du développement et les citoyens tchadiens. En dressant un panorama complet de l'état actuel de l'accès au numérique dans le pays, le rapport éclaire les défis à relever et ouvre la voie à la formulation de politiques et d'initiatives éclairées visant à promouvoir un accès équitable et bénéfique au numérique pour tous les Tchadiens, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de développement durable et à la construction d'une société tchadienne plus inclusive et prospère.