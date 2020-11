Explosion d'une pirogue au Lac : quatre soldats tchadiens tués

L'explosion d'une pirogue a causé la mort de quatre soldats tchadiens et fait plusieurs blessés dans la nuit de mardi à mercredi, rapporte le journal "Le Pays" La pirogue circulait lorsqu'elle aurait sauté sur un engin explosif improvisé.Le média "Le Pays" ajoute que 16 blessés ont été évacués en hélicoptère à N'Djamena.La semaine dernière, des soldats ont été blessés dans des affrontements au Lac contre Boko Haram. Suite à cette attaque, le commandant de la force mixte multinationale, général Ibrahim Manu Youssouf et le commandant du secteur n°2, général Mahamat Souleymane se sont rendus dans trois zones d'opération (Litri, Kaïga Kindjiria, Kaïga Ngouboua) pour galvaniser les troupes, donner des orientations et réconforter les blessés.Les forces armées tchadiennes payent un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme.