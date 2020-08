Explosions au Liban : la diplomatie tchadienne exprime sa solidarité

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Etranger de la République du Tchad a exprimé mercredi sa profonde compassion au peuple libanais suite aux explosions survenues à Beyrouth hier, mardi 4 août 2020.



Le ministère des Affaires Etrangères a présenté "ses condoléances les plus émues au gouvernement et au peuple libanais, ainsi qu’aux familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", selon le communiqué signé par L’assistant du porte-parole, Ahmat Abdallah Kindji Sougui.



Il a exprimé la "solidarité du Tchad avec le gouvernement libanais."



Le président tchadien exprime sa compassion



Le chef de l'État Idriss Déby a également exprimé aujourd'hui sa "profonde compassion au Gouvernement et au peuple libanais suite à la tragique explosion qui a fait de nombreux morts à Beyrouth", hier.



"Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il dit.



La veille, le ministre tchadien de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zene, a fait part de sa solidarité aux libanais. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes.



Un stock de nitrate d'ammonium en cause



D'après le ministre libanais de l'Intérieur, du nitrate d'ammonium était stocké dans le port, ce qui pourrait être une cause de l'explosion.



Le président de la République Michel Aoun a déclaré qu'il est inacceptable que 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium aient été stockés dans un entrepôt.



Ces matières explosives avaient été confisquées depuis plusieurs années, a précisé le directeur de la sûreté.