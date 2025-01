FENAPET et Enfants du Monde scellent un partenariat pour améliorer l'éducation au Tchad

Dans le cadre du programme "Améliorer les Apprentissages pour l'Autonomisation des Jeunes" (ALAPAJ), cofinancé par la Délégation de l'Union Européenne (DUE) et l'AFD, l'ONG Enfants du Monde a organisé une cérémonie de donation de mobiliers de bureau à la Fédération Nationale des Associations des Parents d'Élèves du Tchad (FENAPET).





La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'ONG et a permis de remettre des fauteuils de direction, armoires métalliques, chaises pour visiteurs et des tables de bureau. Cette donation vise à renforcer les capacités des acteurs de l'éducation au Tchad.





Souleymane Ouédraogo, Directeur Pays de l'ONG Enfants du Monde

Lors de son allocution, Souleymane Ouédraogo a salué le partenariat entre les deux institutions, soulignant son importance pour améliorer le système éducatif au Tchad. Il a également lancé un appel aux autres partenaires de l'éducation pour soutenir la FENAPET dans ses initiatives.



"Je suis déterminé à échanger bientôt avec la FENAPET pour définir les axes de collaboration," a-t-il ajouté, tout en remerciant l'État tchadien pour sa confiance.





En réceptionnant le don, Bamaye Mamadou Boukar a exprimé sa gratitude envers l'ONG Enfants du Monde. "Celui qui donne trouve que c'est peu, mais celui qui reçoit trouve cela plus grand," a-t-il déclaré.



Il a souligné les progrès réalisés par la FENAPET grâce à ce partenariat, en matière de savoir et de renforcement matériel, tout en insistant sur l'importance de l'éducation pour le développement du pays.





Au cours de cette rencontre, un mémorandum d'entente a été signé entre les deux parties, ouvrant ainsi une nouvelle ère de partenariat. Cet engagement mutuel marque une étape importante dans le soutien à l'éducation au Tchad et la collaboration entre les institutions.