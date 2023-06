FHI360 au Tchad : Vers une stratégie de plaidoyer pour renforcer la société civile

Rappelons que FHI360 est une organisation à but non lucratif dédiée à l'amélioration durable des vies grâce à des solutions intégrées, mises en œuvre localement. Avec plus de 70 bureaux à travers le monde, FHI360 réunit des experts en santé, éducation, nutrition, environnement, développement économique, société civile, genre, jeunesse, recherche et technologie, offrant ainsi une combinaison unique de compétences et de capacités pour relever les défis du développement d'aujourd'hui.



​Au Tchad, dans le but de promouvoir la culture démocratique par une participation civique accrue, FHI360, à travers le projet de renforcement de la société civile, s'engage à soutenir le développement et la croissance de la société civile en collaborant avec les acteurs locaux et en promouvant un environnement favorable à la participation citoyenne.