FOTRAC 2024 : « L'État camerounais doit soutenir les petits producteurs pour devenir des acteurs majeurs » (David Leroy)

Pouvez-vous nous faire une présentation de votre société, et depuis quand existe-t-elle ?

Mon entreprise artisanale est spécialisée dans la fabrication et la vente de rhums arrangés, une liqueur raffinée obtenue par la macération de divers ingrédients tels que des fruits, des épices, des racines, des écorces, des feuilles ou des fleurs dans du rhum.



La durée de macération minimale varie selon les ingrédients, allant de quelques semaines à une année. Plus la macération est longue, plus le rhum arrangé gagne en profondeur et en complexité, à l'instar d'un bon vin. Mes rhums arrangés (remK), bénéficient d'une macération de près de trois ans, correspondant à la durée d'existence de l'entreprise. Mon intérêt pour les rhums arrangés remonte à vingt-huit ans.



Au fil des années, j'ai méticuleusement créé et affiné mes recettes pour obtenir des liqueurs aux arômes exquis et parfaitement équilibrés. C'est un processus exigeant, chaque essai nécessitant au moins un an de macération, avant de pouvoir évaluer et ajuster la recette si nécessaire.



Quelles sont vos ambitions en participant à la 15ème édition Fotrac à Ebolowa ?

Honnêtement, l'emplacement initialement prévu à Kye-Ossi et la renommée de cette quinzième édition, me faisaient espérer une foire de l'envergure de Promote. Toutefois, à la dernière minute, nous avons appris que, en raison du mauvais état des routes et de la fermeture des frontières, la foire se tiendrait finalement à Ebolowa. Je ne vous cacherai pas ma déception, quant à l'organisation et à l'affluence, mais je comprends les défis auxquels les organisateurs ont dû faire face. Malgré ces contretemps, j'ai eu l'opportunité de faire des rencontres très intéressantes, et de tisser des liens précieux.



La véritable raison de ma participation à cette foire était de prendre part au grand Concours International des Produits Alimentaires Transformés en Afrique (CIPATA), organisé par le célèbre chef français, Francis Gogue, à travers son association APPA (Aide aux Paysans et Planteurs d'Afrique), active depuis quatorze ans en Afrique, notamment au Cameroun. Ce concours culinaire visait à évaluer les meilleurs producteurs de produits alimentaires transformés. En tant que membre du jury (hors de ma catégorie bien sûr), j'ai pu constater le sérieux et le professionnalisme avec lesquels ce concours a été mené, et l'implication exemplaire des jurés.



Parlez-nous des médailles que vous avez remportées lors du concours de gastronomie organisé à cette occasion.

Je suis particulièrement fier d'avoir remporté toutes les médailles dans ma catégorie.

- La médaille d'or pour le rhum arrangé remK "Bonbon café", élaboré à partir de la racine des Nordistes que l'on trouve dans les plateaux de cola et bita cola.

- La médaille d'argent pour le rhum arrangé remK "Mbongo", capturant les saveurs authentiques du mbongo des Bassa.

- La médaille de bronze pour le rhum arrangé remK "Souchet", confectionné à partir de la graine de palmiste.



Ces distinctions sont une reconnaissance précieuse de mes près de trente ans d'expérience dans ce domaine, et de la qualité des ingrédients que je sélectionne pour la fabrication de mes liqueurs. Je tiens également à souligner l'importance de mon partenariat avec Rhum Sanaga, qui me fournit un rhum de grande qualité, permettant de créer un produit 100% camerounais et 100% naturel.



Quelle appréciation faites-vous sur l'organisation de la Fotrac ?

Organiser une telle foire est une entreprise titanesque, et je félicite les organisateurs pour leurs efforts. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, le changement de lieu à la dernière minute n'a pas été favorable, bien au contraire. Je regrette particulièrement le manque d'affluence...



Quel est votre programme de déploiement pour vous faire connaître davantage dans l'espace Cemac ?

Depuis deux ans, je prépare la commercialisation de mes produits en grande surface, dans les bars et restaurants, les caves, etc. Toutefois, en me renseignant auprès de l'ANOR (Agence des Normes et de la Qualité), j'ai découvert que les tarifs pratiqués étaient prohibitifs. L'État camerounais doit soutenir les petits producteurs pour qu'ils deviennent des acteurs majeurs, et ainsi contribuer au développement du pays.

Saviez-vous que seules deux des 252 entreprises camerounaises sont enregistrées à l'ANOR ? (Source : site de l'ANOR) Cela montre à quel point les tarifs de l'ANOR constituent un obstacle au développement des petits producteurs. Grâce aux contacts établis lors de la Fotrac, j'espère surmonter cet obstacle et distribuer mes Rhums arrangés remK dans tout le Cameroun et bientôt dans l'ensemble de la zone CEMAC.