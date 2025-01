Fatima Haram Acyl et les Nations Unies s'engagent auprès des réfugiés et retournés de l'Est du Tchad

La ministre tchadienne du Plan, Madame Fatima Haram Acyl, accompagnée du Coordonnateur Résident du système des Nations Unies et Coordonnateur Humanitaire, François Batalingaya, ainsi que des représentants du PNUD, PAM, UNICEF, OIM et HCR, a effectué une mission dans les sites d'accueil des réfugiés et retournés de l'Est du Tchad. Cette visite de terrain avait pour objectif d'évaluer les besoins humanitaires, de rencontrer les populations affectées et de renforcer la coordination entre les différents acteurs humanitaires.





Une crise humanitaire persistante





La région de l'Est du Tchad continue de faire face à une crise humanitaire complexe, marquée par les afflux massifs de réfugiés, les retours de déplacés internes et les effets du changement climatique. Les populations accueillies dans les sites sont confrontées à de nombreux défis, notamment l'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins de santé et à l'éducation.