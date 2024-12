Festival Dary - Le dromadaire : un symbole fort des cultures de l'Ennedi Ouest et du Kanem

Province du Kanem

La Province du Kanem, un ancien empire précolonial fondé entre 639 et 642 par Maï Houmé, a également marqué sa présence. Ce territoire est notable pour avoir abrité la première école du Tchad en 1911, avec un effectif de 11 élèves.



Le groupe Dazza du Kanem a offert au public un aperçu de la culture kanemboue à travers des danses populaires telles que Tchagendi, Nangara, et Kidi.



Une Scène Artistique Animée

La scène artistique du festival a été vivifiée par les chameliers, qui ont exposé les richesses et l'économie de ces deux provinces. Cet événement célèbre non seulement le patrimoine culturel mais aussi l'identité et les valeurs ancestrales du Tchad.



Le festival Dary continue d'être un vecteur essentiel de transmission des traditions et des valeurs culturelles pour les générations futures.