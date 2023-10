Fête nationale d'Espagne au Tchad : célébration et engagement diplomatique

Dans son discours, le Chargé d'Affaires d'Espagne, Jaime Juarez, a souligné l'engagement de l'Espagne envers le Tchad dans sa période de transition actuelle et a affirmé que cet engagement se poursuivrait. Il a mis en avant l'importance des élections démocratiques, libres et équitables pour favoriser le progrès et le développement dont la société tchadienne a tant besoin.



Le 12 octobre, l'Espagne célèbre sa Fête Nationale, une tradition initiée au XIXe siècle pour commémorer l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492, sous les auspices de la Couronne espagnole. Cette date historique est ancrée dans l'histoire universelle et a profondément influencé la conscience nationale espagnole de l'époque.



L'Espagne, qui était alors divisée en plusieurs royaumes, est devenue un pays uni, prenant conscience de son rôle en tant que pont entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Cette vocation a continué à guider la politique étrangère espagnole, notamment dans son engagement au sein de l'Union européenne. Actuellement, l'Espagne assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, incarnant ainsi notre projet commun basé sur des valeurs telles que la démocratie, les droits de l'homme, la liberté, l'égalité et la solidarité.