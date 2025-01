Financement des infrastructures : Le Tchad explore de nouvelles pistes avec UBA

Le Ministre des Infrastructures du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Aziz Mahamat Saleh, a reçu en audience le Représentant de la Banque UBA pour la zone CEMAC, M. Sampson Aneke.



Objectifs de la Rencontre

Les échanges ont principalement porté sur les projets d'infrastructures nécessitant un financement extérieur. Le Ministre a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec l'UBA/CEMAC pour identifier et explorer les projets en quête de financement.

Engagement à Collaborer

M. Saleh a réitéré son engagement, ainsi que celui de son équipe, à travailler avec la Banque UBA pour faciliter l'accès à des financements qui permettront de soutenir le développement des infrastructures au Tchad.



Cette rencontre marque une étape importante dans les efforts du gouvernement tchadien pour renforcer ses infrastructures et améliorer le désenclavement du pays.





La rencontre entre le ministre des Infrastructures et le représentant de la Banque UBA ouvre de nouvelles perspectives pour le financement des projets d'infrastructure au Tchad. Ce partenariat pourrait permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour accélérer le développement du pays et améliorer les conditions de vie des populations.