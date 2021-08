INTERNATIONAL

Football : Messi ne prolongera pas au FC Barcelone

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Août 2021

Malgré l'accord trouvé entre le club FC Barcelone et le joueur Leo Messi, et avec l'intention de signer un nouveau contrat, ce dernier ne pourra pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels.