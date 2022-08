Football : la Super Ligue africaine officialisée pour août 2023

Le président de la CAF a décrit la Super Ligue africaine comme un changement de cap historique qui rendra le football africain plus autonome et compétitif à l’échelle mondiale.



Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : "En tant que président de la FIFA, je suis heureux d'être témoin d’un moment historique de ce projet passionnant visant à stimuler et à améliorer le football des clubs en Afrique. Le football des club africains doit passer au niveau supérieur et à cet effet, il est important d'être innovant et d'avoir de nouvelles idées, tout en respectant pleinement le cadre institutionnel existant"



Le Dr Motsepe a ajouté que : "La Super Ligue africaine contribuerait à faire en sorte que le football sur le continent africain soit géré et dirigé au même niveau professionnel, éthique et de gouvernance que l'UEFA, la CONMEBOL, la CONCACAF et les autres confédérations".



Le primes de la Super Ligue africaine seront de 100 millions de dollars, le vainqueur recevant 11,5 millions de dollars.



Une partie du financement de la Super Ligue africaine sera utilisée pour allouer 1 million de dollars par an à chacun des 54 pays membres de la CAF, soit un total de 54 millions de dollars par an pour développer le football dans tous les pays africains.



La CAF recevra également 50 millions de dollars par an pour développer le football des jeunes garçons et filles, employer du personnel de classe mondiale, améliorer et rendre toutes ses autres compétitions attractives et séduisantes pour les spectateurs, les téléspectateurs, les sponsors et autres partenaires.



La Super Ligue africaine soutiendra la croissance du football des clubs, la construction et l'entretien des infrastructures et des installations de football, ainsi que la formation et la rétention des talents sur le continent africain.



La compétition de football des clubs la plus prestigieuse d'Afrique, la Super Ligue africaine, sera officiellement lancée en août 2023 et impliquera 24 clubs issus de 16 pays du continent.