Force multinationale interarmées : le commandant nomme de nouveaux officiers d’état-major

Le commandant de la Force multinationale interarmées (MNJTF), le général de division Ibrahim Ali, a chargé les nouveaux officiers d'état-major militaire (MSO) du quartier général de la MNJTF de rester fermes et dévoués aux principes qui guident la mission.



Cette déclaration a été faite au cours de la cérémonie d'intronisation marquant non seulement le début de leur voyage au sein de la MNJTF, mais également la continuation d'un héritage bâti sur le dévouement, l'honneur et l'engagement inébranlable envers le mandat de la MNJTF.



A cette occasion, il a souligné l’unité et l’objectif commun qui unissent la famille MNJTF. « En tant qu'ambassadeurs de vos pays, vous faites désormais partie d'une équipe qui transcende l'individualité. Nous sommes unis par un objectif commun : garantir le retour de la paix et de la sécurité aux abords du lac Tchad », a-t-il déclaré.



Encourageant les nouveaux officiers à incarner les valeurs de courage, de loyauté et de respect, le général de division Ali a souligné le rôle central qu'ils joueront dans l'élaboration de l'avenir de la MNJTF. « Vos contributions sont essentielles à notre succès. Montrez l'exemple, inspirez ceux qui vous entourent et gardez toujours en vue le bien commun que nous nous efforçons d'atteindre », a-t-il exhorté.



Le général Ali a exprimé sa confiance dans la capacité et l'unité des nouveaux MSO en tant qu'équipe. « Je suis convaincu que vous serez à la hauteur et dépasserez les attentes. Ensemble, nous défendrons l'honneur de notre force et assurerons la sûreté et la sécurité de ceux que nous servons. Bienvenue dans l'équipe. Allons de l'avant avec détermination, unité, et un engagement inébranlable envers l'excellence », a-t-il fait remarquer.



La coalition diversifiée d'officiers du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Bénin apporte avec eux une richesse de compétences et un but commun. Sélectionnés pour leur dévouement exceptionnel, ils sont prêts à effectuer une période de service d’un an, représentant leur pays, avec fierté et détermination.



Le cours d'intégration fournira aux officiers une formation complète, couvrant une gamme de sujets, allant de l'histoire et du mandat de la MNJTF aux coutumes, à l'éthique et aux traditions de la région. Des briefings détaillés sur les tâches, les opérations aériennes, les activités de l'UA/MST et les questions administratives seront également dispensés, pour garantir que les officiers sont bien préparés à leurs responsabilités.



L'intronisation de ces nouveaux officiers marque une étape importante dans la mission en cours de la MNJTF, visant à apporter la stabilité dans la région du Lac Tchad. Il renforce l'engagement inébranlable de la Force envers son mandat, et les valeurs qui guident ses opérations, établissant ainsi une base solide pour un succès continu dans la poursuite de la paix et de la sécurité dans la région du Lac Tchad.