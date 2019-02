Formation professionnelle : le Tchad préoccupé par son retard

Le ministère de la Formation professionnelle et des Petits métiers a ouvert ce lundi 18 février à N'Djamena un atelier visant à élaborer un document pour développer le secteur de la formation professionnelle au Tchad. Des responsables des centres de formation professionnelle et des experts de l’Office marocain de la formation professionnelle et de la promotion du travail -en mission à N'Djamena- prennent part à l'atelier.



Les travaux ont été ouverts par la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Madjidian Padja Ruth.



"Ce que nous apportons, ce sont des démarches et un raccourci. Nous aussi nous sommes passés par ces différentes étapes et c'est à travers des réformes qu'on a pu développer chez nous une expertise", a déclaré le chef de la mission marocaine, Ali Ramdani.



Les experts marocains entendent contribuer au renforcement de la coopération bilatérale avec le Tchad. A cet effet, la mission a remis au ministère un lot de documents qui retrace les différentes réalisations et les axes de développement de l'Office marocain.



"Je voudrais vous exhorter à plus d'activité et d'imagination aux discussions pour produire un document de référence pour notre ministère en matière de la formation professionnelle, en vue de juguler l'épineuse question de l'employabilité des jeunes et de lutte contre la pauvreté de la population tchadienne", selon la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Madjidian Padja Ruth.



Le retard du Tchad en matière de formation professionnelle est palpable. L'impact de ce manque pèse sur l'économie et le chômage des jeunes diplômés. L'élaboration d'un document stratégique devrait permettre au ministère de mettre en place une politique efficace en matière de formation professionnelle.