Au quartier Ridina, situé dans la commune du 5e arrondissement de la capitale, à proximité du canal en construction, une vingtaine de maisons se sont effondrées, bloquant l'axe de la Mosquée Abakar Moussa. Les habitants de la capitale expriment leur exaspération face à cette situation alarmante.



Les témoignages recueillis reflètent la préoccupation croissante de la population de la capitale. Certains habitants appellent les autorités à agir rapidement pour faire face à cette crise. Ils demandent que les personnes compétentes et travailleuses soient mobilisées pour résoudre les problèmes, plutôt que de faire appel à des bureaucrates qui ne sont là que de manière temporaire. Les habitants soulignent également l'importance d'une action immédiate pour remédier à la situation, car la souffrance de la population tchadienne est considérable.



Comme chaque année, des mesures appropriées sont attendues pour renforcer les infrastructures et améliorer la gestion des risques liés aux intempéries dans la capitale tchadienne, afin d'assurer la sécurité et le bien-être de la population.