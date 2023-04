Forum Afrique CIAN 2023 : le Tchad en opération de séduction des investisseurs à Paris

Au forum Afrique 2023 organisé par le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), les représentants du Tchad ont animé un atelier sur les investissements au Tchad. Investir au Tchad, tel est le thème de l’atelier qu’a animé la délégation tchadienne au forum Afrique 2023 qui se déroule à Paris.



Au centre de ces échanges, figurent le climat des affaires, le processus de transformation de l’économie tchadienne, les opportunités dans le secteur de l’élevage et l’agro-industrie, les Zones Économiques Spéciales et les mesures d’accompagnement des investisseurs. Les ministres Tahir Hamid Nguilin, Abderahim Awat Atteib, et les directeurs Nicole Ndoubayo et Khassim Lol Mahamat Choua sont ceux qui ont animé ce panel accompagnés de Samy Gorbal, journaliste. Les représentants du Tchad ont sorti le grand jeu en mettant en avant ses atouts. Les panelistes ont vanté les mérites du pays et démontrer l’intérêt de venir investir au Tchad.



Sur le climat des affaires au Tchad, le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin a présenté des indicateurs élogieux du pays et la batterie de mesures d’allégement fiscal que le gouvernement a prise pour favoriser les investissements. Celui de l’Elevage a vanté les atouts de son secteur fort de 141 millions de têtes de bétail. Pour convaincre davantage les investisseurs, le directeur général de l’Agence nationale des investissements et des exportations, Khassim Lol Mahamat Choua, a présenté les avantages et autres outils attractifs pour venir investir au Tchad.