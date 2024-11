INTERNATIONAL Forum de Paris sur la Paix 2024 : entre crise mondiale et changements de leadership

Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 12 Novembre 2024



Avec la rivalité persistante entre les grandes puissances, l’instabilité mondiale, la guerre, la méfiance Nord-Sud et les nouveaux défis transnationaux, l’état de paix dans le monde est fragile, ce qui rend un forum de paix très pertinent.

Avec un changement intéressant après les élections américaines qui viennent de se terminer et qui mettent le monde sur ses gardes, concernant les conflits au Moyen-Orient et en Russie, le Forum de Paris sur la paix 2024 appelle à la collaboration et au besoin urgent d’un gouvernement international efficace. Prévu les 11 et 12 novembre, ce rassemblement mondial se concentre sur l'année électorale historique et l'impact des tensions politiques.



Thèmes et objectifs

Le thème général de cette année, « À la recherche d'un ordre mondial qui fonctionne », reflète le besoin urgent d'une gouvernance internationale efficace, dans un contexte d'escalade des tensions entre les grandes puissances et de tension provoquée par l'année électorale. Cette année, le Forum de Paris sur la Paix se concentrera sur l'année électorale historique et l'impact des tensions politiques sur le multilatéralisme et le contexte géopolitique.



La mission du Forum de Paris sur la paix repose sur quatre thèmes majeurs, chacun abordant une facette critique des défis mondiaux actuels. Ces thèmes servent de boussole, et guident les participants vers des solutions de gouvernance efficaces :



1. Combler le manque d’action en matière de santé et de reprise économique : combler les lacunes des politiques et des efforts visant à restaurer la santé publique et la stabilité économique.

2. Compenser le manque d'ambition en matière de biens communs mondiaux : les nations doivent accroître leurs efforts de collaboration et leurs engagements, pour élever et donner la priorité aux actions qui protègent les ressources partagées au-delà des frontières, telles que le climat, les océans, la biodiversité et les espaces numériques.

3. Combler le fossé Nord-Sud : travailler ensemble pour réduire les disparités économiques, politiques et sociales entre les pays les plus développés qui entraînent un accès inégal aux ressources, aux opportunités et à l'influence sur les problèmes mondiaux, tels que le commerce, l'action climatique, la santé, et la technologie.

4. Combler l'écart d'inclusion : créer des opportunités et des politiques qui abordent et réduisent les différences qui empêchent certains groupes de participer pleinement à la société et à l'économie.



Priorités pour 2024

Il sera question de répondre aux conflits urgents, tels que la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient et en Afrique, et se concentrer sur la gouvernance des biens publics mondiaux, tels que l'agriculture, la cyber-sécurité et l'intelligence artificielle.



Le Forum de Paris sur la paix 2024 souhaite de toute urgence une gouvernance responsable des biens publics mondiaux dans le domaine agricole, où des pratiques durables et une distribution équitable sont essentielles à la sécurité alimentaire ; la cyber-sécurité pour protéger les infrastructures individuelles et nationales et la vie privée ; et l’intelligence artificielle, qui nécessite des cadres éthiques pour prévenir les abus.



Partenariats et collaborations : une entreprise mondiale

Le Forum de cette année rassemblera diverses voix représentant les États, les organisations internationales, les entreprises, les banques de développement, les fondations et les ONG du monde entier. Les collaborateurs comprennent l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Union européenne (UE), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), entre autres. Ces partenariats soulignent la nature mondiale des défis immédiats et soulignent la nécessité d’une action collective.



Intervenants : un événement multi-acteurs Les conférenciers notables de l’événement de cette année sont :

● Emmanuel Macron, président de la République française ;

● Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO ;

● Gilbert Houngbo, directeur général de l’Organisation internationale du travail ;

● Oleksandra Matviichuk, auréate du prix Nobel de la paix 2022 ;

● Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED et ancienne vice-présidente du Costa Rica ;

● Angel Gurría, président du Forum de Paris sur la Paix et ancien Secrétaire général de l'OCDE ;

● Ibrahim Mayaki, ancien Premier ministre du Niger et envoyé spécial pour les systèmes alimentaires, Union africaine ;

● Arancha González, doyenne de l'École des affaires internationales de Paris, Sciences Po, et ancienne ministre des Affaires étrangères d'Espagne ;

● Mo Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim ;

● Prince Rahim Aga Khan, membre du conseil d'administration du Réseau Aga Khan de développement, et bien d’autres dignitaires importants.



Historique 2024

L’événement mettra fortement l’accent sur l’année électorale historique de 2024, ainsi que sur l’influence des tensions politiques sur le contexte mondial et le multilatéralisme. Le 7ème Forum de Paris sur la paix se tiendra moins d'une semaine après l'élection présidentielle américaine et juste avant le G20 de Rio et la COP de Bakou, mais il aura également lieu dans une année qui a vu les votes du Parlement européen, ainsi que élections nationales en Inde, au Mexique, en Indonésie, en France et au Royaume-Uni.



Peu après le Sommet des Nations Unies sur l’avenir, il aura des discussions avec toutes les parties concernées sur la manière de faire face aux conflits violents et urgents, allant de la guerre en Ukraine à la situation au Moyen-Orient, en Afrique centrale et dans la Corne de l'Afrique.



En outre, le Forum continuera de se concentrer sur la gouvernance internationale des biens publics mondiaux tels que l'agriculture, les minéraux de transition, le partage équitable des avantages en matière de santé publique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et d'autres questions clés qui nécessitent une plus grande coordination sur les plans nord-sud et est à l'ouest et peut jeter les bases d'une paix à long terme grâce au dialogue.



Les projets : mettre en valeur les initiatives qui font la différence

L’événement de cette année mettra en lumière 10 projets exceptionnels sélectionnés lors du Forum 2023. Chaque initiative présentera ses réalisations, après une année complète de soutien sur mesure via le programme Scale-up, soulignant leur impact sur les communautés locales et internationales.



1. Connecter le Sud avec AST-GS1

Région : Amérique du Sud

Objectif : Élargir la collaboration et l'accessibilité au sein du secteur spatial pour les économies émergentes.

2. Une approche inclusive de l’économie spatiale

Région : Asie du Sud Objectif : Garantir l’égalité des chances et la participation à l’économie spatiale en croissance rapide.

3. Sauvegarder la synthèse génétique

Région : Internationale

Objectif : Établir des pratiques sécurisées en matière de synthèse génétique pour protéger la biodiversité et la santé publique.

4. Collectifs agricoles pour les agriculteurs marginalisés

Région : Asie du Sud

Objectif : Autonomiser les petits exploitants agricoles grâce à l’agriculture coopérative et au partage des ressources.

5. Knockout : n'abandonnez pas Région : Internationale Objectif : Fournir une formation en matière de résilience et un soutien aux communautés touchées par l'adversité.

6. Dalil

Région : Internationale

Objectif : Aider les populations défavorisées à accéder à l’information grâce à la culture numérique.

7. Utiliser les données ouvertes pour lutter contre la corruption

Région : Internationale

Objectif : Promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gouvernance grâce aux données ouvertes.

8. Exploiter les données pour des politiques centrées sur l'humain

Région : Internationale

Objectif : Utiliser les informations tirées des données pour concevoir des politiques qui donnent la priorité au bien-être humain.

9. Journalisme pour les droits humains

Région : Internationale

Objectif : Soutenir les droits de l’homme grâce à un journalisme éthique et fondé sur des faits.

10. Justice pour les victimes en Ukraine

Région : Europe

Objectif : Plaider et fournir une aide juridique aux victimes du conflit et des crimes de guerre en Ukraine. Cet événement mettra ces initiatives au premier plan, offrant un aperçu de leurs succès et jetant les bases d'une collaboration et d'une expansion futures.



Conclusion

Le Palais Brongniart, situé au 16 Pl. de la Bourse, 75002 Paris, France, symbole de l'élégance parisienne, est situé en face de la Tour Eiffel de l'autre côté de la Seine et reste l'hôte du forum 2024. Dans un contexte de tensions mondiales croissantes, le Forum de Paris sur la Paix 2024 offre l’espoir d’un avenir collaboratif dans lequel les puissances mondiales mettront de côté leurs disparités et œuvreront à un avenir mondial où les menaces agricoles, économiques et sociales seront gérées à l’échelle mondiale.



Alors que les participants des quatre coins du monde convergent, le décor est planté pour un événement transformateur transcendant les différences politiques et les clivages idéologiques. Alors que l’on reste à l’écoute pour une couverture complète de l’événement, le monde s’unit pour poursuivre un avenir plus harmonieux et plus juste.









