Forum mondial du tourisme de N'Djamena : une délégation en Turquie pour les préparatifs

Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patalet Geo, a quitté ce dimanche 6 décembre N'Djamena pour Istanbul en Turquie, informe son département ministériel.



Dans la capitale turque, le ministre Patalet Geo et la délagation qui l'accompagne rencontreront les partenaires dans le cadre de la préparation du Forum mondial du tourisme en 2021 au Tchad.



Le 19 novembre dernier, le président du Forum mondial du tourisme, Bagci Bulut, a été reçu par le chef de l'État Idriss Déby. L’institution basée à Londres entend aider le Tchad à promouvoir son secteur touristique.



Le forum qui pose pour la première fois ses valises en Afrique centrale, entend donner l’opportunité au Tchad de confirmer à l’échelle internationale sa position de pays touristique.



L'évènement va drainer un grand nombre d’experts, d’imminentes personnalités et d’hommes d’affaires afin d'oeuvrer dans la recherche et l’accompagnement de l’industrie touristique.



Le Tchad entend à cette occasion valoriser ses atouts et projets : le développement des vols charters, l’aménagement de sites touristiques, la gestion touristique des parcs nationaux, la construction des parcs d’attraction, le développement du tourisme de luxe auxquels et le développement des activités de loisirs dans les sites touristiques.