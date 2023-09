France : l’ambassadeur tchadien présente ses lettres de créance à Emmanuel Macron

Ahmad Makaila a présenté ce 22 septembre 2023 au président français, Emmanuel Macron, ses lettres de créance l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République française. C’était au cours d’une cérémonie solennelle au Palais de l’Elysée, informe le ministère tchadien des Affaires étrangères.



Au cours de l’entretien qui a suivi la présentation des Lettres de créance, le nouvel ambassadeur du Tchad en France s’est réjoui de l’occasion qui lui a été offerte par les plus hautes autorités du Tchad pour renforcer davantage les excellentes relations de coopération et d’amitié qui existent entre le Tchad et la France et leurs deux peuples. Il a transmis par la même occasion les chaleureuses salutations du Président de transition à son homologue français Emmanuel Macron.



Les deux personnalités se sont ensuite entretenues sur la situation sécuritaire de manière générale dans la région.