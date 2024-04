François Tombalbaye : Le leader panafricain qui a façonné l'Afrique

La conférence a exploré la vie et la carrière politique de Tombalbaye, né le 15 juin 1918 à Béssada et assassiné lors d'un coup d'État le 13 avril 1975 à N'Djamena. Président de la République du Tchad de 1960 à 1975, il a été un membre éminent du Parti Progressiste Tchadien (PPT) et du Rassemblement Démocratique Africain (RDA). Le parcours de Tombalbaye a été marqué par des initiatives panafricaines, dont la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) en 1963.



Les panelistes ont discuté de l'influence de Tombalbaye sur le panafricanisme et de ses efforts pour promouvoir la cohésion culturelle et politique à travers l'Afrique. Tombalbaye a joué un rôle clé dans l'introduction de réformes culturelles et éducatives, telles que l'Empreint National en 1964, la promotion des valeurs ancestrales, et la lutte pour l'africanisation des cadres politiques et administratifs.