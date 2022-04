TCHAD

Francophonie : "les pays africains constituent l'avenir de cette langue"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Avril 2022

VIDÉO. Francophonie : le rôle des parlementaires tchadiens est au cœur du débat pour la promotion et la protection de la langue française dans les organisations internationales. "Les conseillers nationaux jouent un rôle catalyseur dans la promotion de la francophonie et de la langue (...) La promotion de la langue française ne peut se faire sans le développement des pays francophones et surtout africains qui constituent l'avenir de cette langue", a affirmé la semaine dernière Khadija Adoum Attimer, 2ème vice-présidente du Conseil national de transition du Tchad, au cours d'une conférence-débat au Palais de la démocratie.