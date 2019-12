Frontière Tchad-RCA : un meilleur déploiement sécuritaire, préalable à une réouverture

Des délégations d'experts tchadiens et centrafricains ont examiné vendredi et samedi à N'Djamena plusieurs accords de coopération qui lient les deux pays, lors de la 14ème session de la commission de coopération.



La délégation centrafricaine a formulé des propositions de révision d'accords existants. "La partie tchadienne a pris bonne note de ces propositions et a promis de les examiner pour une suite à donner ultérieurement", a indiqué la directrice générale adjointe du ministère tchadien des affaires étrangères, Ledjima Sandra Badda Maillot.



Les deux délégations ont rappelé la responsabilité du contrôle aux frontières qui est du ressort de chaque Etat. La partie centrafricaine se propose de déployer des forces de défense et de sécurité le long de sa frontière aux points de contrôles suivants : Ngaoundaye, Bemal, Sido et Ngarba.



"Dès que les conditions sécuritaires requises seront réunies à la frontière commune, la partie tchadienne étudiera les modalités pratiques de réouverture de sa frontière du côté de la RCA, fermée depuis 2014", indique le ministère tchadien des Affaires étrangères.



Le Tchad et la Centrafrique n'entendent pas uniquement se focaliser sur l'aspect sécuritaire et souhaitent renforcer et diversifier leur coopération. A cet effet, des commissions de session mixte vont se tenir à intervalles réguliers. Les deux chefs de délégation ont reconnu la nécessité d'assurer un suivi effectif et régulier.