TCHAD Futurs vaccins contre la Covid-19 : Le Tchad se prépare

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Novembre 2020



Une cellule spéciale sera mise en place pour déterminer les personnes à vacciner en premier.

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, s'est exprimé mercredi à l'Assemblée nationale sur les futurs vaccins contre la Covid-19. Il explique qu'une stratégie sera élaborée avec la Coordination nationale de riposte sanitaire.



"Nous avons accueilli avec beaucoup de soulagement les annonces qui ont été faites par deux laboratoires avec la découverte de deux vaccins. Nous travaillons dans le cadre de l'Alliance Gavi pour la vaccination, pour que les pays en développement -dont fait partie notre pays- ne soient pas oubliés, laissés de côté lorsqu'un vaccin sera mis sur le marché", affirme Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



D'après le ministre, "il y a fort à parier que d'ici l'été 2021, les vaccins seront disponibles. Nous travaillons avec la coordination pour que nous disposions de notre propre stratégie de vaccination le jour où les vaccins seront disponibles".

Moussa Kadam, député et 1er vice-président de l'Assemblée nationale, s'est dit "réconforté" que le gouvernement a "pris à bras le corps cette question". Selon lui, "à travers le monde, ce sont les gouvernements qui s'empressent de commander des milliers de doses de vaccin, avant même que sa commercialisation ne soit effective".



Il a toutefois fait part de son inquiétude sur la conservation des vaccins sachant que certains laboratoires évoquent des conservations à de très basses températures. "Aurez-vous ces congélateurs puissants en temps opportun ?", s'est interrogé Moussa Kadam.



Le député Ali Koloutou Tchaimi a souhaité avoir des détails sur "la position du Tchad par rapport à ces vaccins qui sont déjà découverts" et comment le pays compte faire.



Dr. Haroun Kabadi, président de l'Assemblée nationale, s'est dit "fier d'apprendre que notre pays fait partie de l'Alliance Gavi afin que les vaccins qui seront produits puissent arriver dans notre pays".

"Avec les ravages que provoque ce virus, on s'attendait à ce que les différentes nations, par peur, égoïsme, engagent une course effrénée pour déjà trouver des vaccins et puis engager la bataille pour être les premiers à être servis. Ça a été identifié très tôt. D'où l'initiative qui a mené à la création de ce qu'on appelle l'ECOVAX, un mécanisme mondial piloté par l'OMS et l'Alliance GAVI dans l'objectif principal de garantir un accès, une distribution équitable et juste du vaccin qui pourrait être trouvé contre la Covid-19. C'est une sorte de mécanisme de partage des risques, une sorte de tontine où différents pays et organisations internationales vont mettre ensemble leurs moyens pour acquérir le vaccin".

Le ministre précise que les choses sont très avancées : cinq milliards de dollars sont nécessaires pour l'acquisition des vaccins, selon les estimations. "Pour l'instant, je pense qu'il y a un peu plus de 2 milliards qui ont pu être réunis", dit-il.



"En parallèle, une stratégie doit être élaborée. Nous allons procéder à la mise en place d'une cellule spéciale au sein de la coordination nationale de riposte sanitaire pour déterminer quelles seront les personnes à vacciner en premier. Naturellement ce sera les personnes les plus fragiles", conclut le ministre. Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul rappelle que "les annonces qui sont faites sont encore fraiches" et qu'il n'y a "pas encore tous les détails", bien que "l'espoir" soit "permis".Le ministre précise que les choses sont très avancées : cinq milliards de dollars sont nécessaires pour l'acquisition des vaccins, selon les estimations. "Pour l'instant, je pense qu'il y a un peu plus de 2 milliards qui ont pu être réunis", dit-il."En parallèle, une stratégie doit être élaborée. Nous allons procéder à la mise en place d'une cellule spéciale au sein de la coordination nationale de riposte sanitaire pour déterminer quelles seront les personnes à vacciner en premier. Naturellement ce sera les personnes les plus fragiles", conclut le ministre.





Dans la même rubrique : < > Tchad : des bourses scolaires remises à 418 filles pour l’année 2020-2021 Tchad : Un atelier sur l’hygiène en milieu scolaire à Massaguet Tchad : le ministre de la Santé fait le point sur la Covid-19 à l'Assemblée nationale Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)