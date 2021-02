G5 Sahel : La réunion préparatoire de la 7ème session ordinaire des chefs d’Etat s’est tenue à N’Djamena

Dans le cadre la 7ème session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel, une réunion des experts s’est tenue ce mercredi 10 février 2021 à l'hôtel Léger Plazza. L'objectif de cette réunion entre dans le cadre des préparatifs de la rencontre des ministres et chefs d'État membres du G5 Sahel qui s’ouvre le 15 février 2021. C'est le directeur général du ministère de l'Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Nassour Bahar Mahamat Itno, représentant le ministre de tutelle, qui a présidé la cérémonie.



Dans son allocution de circonstance, le secrétaire exécutif du G5 Sahel, Mme Mama Sambo Sidickou, a déclaré que « malgré que le Covid-19 constitue un danger pour les pays du monde en général et ceux de la sous-région en particulier, nous sommes tenus à organiser ce sommet dans l'intérêt de nos peuples qui continuent à résister à ce fléau planétaire. Je tiens à remercier et à encourager la population de notre sous-région pour sa participation active dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne ».



Le directeur général du ministère de l'Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale a indiqué qu’en dépit de la crise sanitaires qui sévit dans nos États, et de la menace terroriste permanente, il faut féliciter les services de santé, ainsi que les forces de défense et de sécurité « pour leur vigilance accrue et leur détermination sans faille ».