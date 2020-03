G5 Sahel : l'ambassadeur de France au Tchad reçu par Déby

Le président de la République s'est entretenu lundi avec l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery.



La tenue à Bruxelles d’une table ronde conjointe pays du G5 Sahel et Union Européenne, et le déploiement du contingent tchadien dans la zone des trois frontières (Niger-Burkina-Faso et Mali) étaient au centre des discussions, selon la Présidence.



Bruxelles, la capitale Belge abritera fin mars 2020, une table ronde conjointe pays G5 Sahel-et Union Européenne.



En sa qualité de membre et pays bouclier dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, le Tchad est invité officiellement aux assises devant accélérer l’opérationnalisation des forces du G5 Sahel.



Le déploiement d’un bataillon tchadien dans le Litako-Gourma, zone des trois frontières Burkina-Faso, Niger et Mali qui fait suite au sommet de Pau en France, tenu le 20 janvier dernier avance, selon le diplomate français accrédité au Tchad.