G5 Sahel : la mise en garde de Mahamat Idriss Deby aux grandes puissances

Le président en exercice du G5 Sahel et président du Conseil militaire de transition (CMT) du Tchad, Mahamat Idriss Deby, s'est exprimé samedi à l'occasion de la commémoration ce 19 décembre 2021 de la journée du G5 Sahel. Elle marque l’anniversaire de la signature de la Convention de création de l'organisation régionale qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.



Le général Mahamat Idriss Deby a adressé une mise en garde aux grandes puissances "dans un contexte assez difficile pour l’ensemble des pays" confrontés à la menace terroriste.



"Le Sahel ne doit nullement être le théâtre de convoitises internationales et encore moins, le champ de positionnement pour les puissances aux visées tentaculaires", a déclaré le président du CMT.



"Le Sahel, sachez le, est d’abord et avant tout, aux sahéliens. De la même manière que l’Afrique est d’abord aux africains", a-t-il ajouté.



En Février 2021, le Tchad a pris pour la deuxième fois la présidence tournante du G5 Sahel. Le bilan de cette présidence, à quelques deux mois de la fin de son mandat, est jugé "encourageant au vu des réalisations et des chantiers en cours, malgré la pandémie de la Covid-19".