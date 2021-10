G5 Sahel : réunis au Tchad, les ministres de la sécurité préoccupés par l’extension du terrorisme

Dans son mot d’ouverture, le secrétaire exécutif du G5 Sahel, l’ambassadeur Yemdaogo Eric Tiarre, a relevé que la rencontre est marquée par l’extension du terrorisme dans l’espace du G5 Sahel et la pandémie de Covid-19.



Pour Amado Philip De Andrés, directeur régional de l’Afrique de l’ouest et du centre de l’Office de Nations Unies pour la lutte contre la drogue et les crimes, le G5 Sahel est un partenaire naturel de son institution. "Leur mandat est hyper complémentaire, surtout autour de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et les trafics illicites de drogue", a-t-il dit.



S'exprimant au cours de la rencontre, le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam, a indiqué que le contexte actuel du Tchad est exceptionnel, marqué par le décès héroïque et tragique du Maréchal du Tchad en avril dernier.



"Malgré la durée de transition de 18 mois, le Tchad continue à fournir des efforts pour la sécurité de notre espace", a rassuré le ministre Souleyman Abakar Adam. Il a souligné que "la région sahélienne est devenue un espace d’insécurité" et que les États ont "l’obligation de protéger cette région".