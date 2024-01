Gabon : Le Chef de l’Etat a présidé la cérémonie de port de galons des Officiers Généraux des Forces de Défense et de Sécurité

Cette cérémonie a concerné les officiers généraux des différents corps tels que la Gendarmerie Nationale, la Garde Républicaine, la Santé Militaire et ceux ayant intégré le gouvernement. À cette occasion, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé aux promus l'importance du respect de l’État de droit ainsi que les valeurs telles que l’assiduité, la discrétion, la rigueur et le patriotisme. Ces principes sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement et l’intégrité des forces armées dans notre pays.



Cette cérémonie souligne une fois encore l'engagement du gouvernement à renforcer les institutions militaires en veillant à ce que les valeurs fondamentales soient respectées par tous les membres des forces armées.