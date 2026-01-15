Gabon : Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema ouvre l'année judiciaire 2026

C'est un rendez-vous hautement symbolique qui s'est tenu au cœur de la capitale gabonaise. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a honoré de sa présence la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle, marquant ainsi le lancement officiel du calendrier judiciaire pour l'année 2026.









Un bilan 2025 sous le signe de la transition



La cérémonie a débuté par la présentation du rapport d'activités de l'exercice écoulé. L'année 2025 a été une période charnière pour la Cour, marquée par une activité intense liée à la consolidation des institutions et au contrôle de constitutionnalité des textes fondamentaux. En tant que « tour de contrôle » de la légalité, la Cour a rappelé son engagement indéfectible à garantir la séparation des pouvoirs et la protection des libertés fondamentales.









Vers une réforme organique pour la Ve République



L'annonce majeure de cette audience concerne l'avenir législatif de l'institution. Pour répondre aux nouvelles exigences constitutionnelles de la Ve République, la Cour a annoncé une révision de sa loi organique.







Cette mutation vise à :



Moderniser le fonctionnement interne de la haute juridiction.

Renforcer l'efficacité des procédures de recours.

Adapter les compétences de la Cour aux réalités politiques et institutionnelles nées de la nouvelle ère républicaine.







La Justice, socle du développement



Le passage à la Ve République impose une justice forte et indépendante. En prenant part à cette audience, le Chef de l'État réaffirme la place centrale de l'appareil judiciaire dans sa vision de refondation nationale. Pour les observateurs, cette rentrée n'est pas qu'une simple formalité, mais le signal d'une volonté d'ancrer durablement le Gabon dans une culture de respect des normes constitutionnelles.

