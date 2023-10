Gabon-RDC : le président de la Transition du Gabon reçu par Félix Tshisekedi

Le chef de l’Etat gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce mercredi 11 octobre 2023 à Kinshasa en République Démocratique du Congo, dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié.



Ce séjour du président de la Transition à Kinshasa a été l’occasion pour lui d’échanger avec son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre autres sujets abordés, lors de cette entrevue entre les deux chefs d’État, figurent principalement les tenants et les aboutissants du processus de transition amorcé au Gabon, la coopération bilatérale et multisectorielle qui lie Libreville et Kinshasa, ainsi que l'actualité sous-régionale et continentale.



Et à l’issue du tête-à -tête de plus de deux heures, au palais présidentiel du Mont Ngaliema, avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le point de sa visite à Kinshasa, 5ème étape de sa tournée diplomatique dans l’espace CEEAC (Communauté économique des États de l'Afrique centrale). « Nous avons échangé sur des questions de paix, de sécurité et de climat », a-t-il dit.



Au sujet du climat, le président de la Transition gabonaise a fait savoir qu’il souhaite participer à la conférence sur le Bassin du Congo, qui se prépare à Brazzaville, en République du Congo. Et sur la sanction d’exclusion qui frappe son pays depuis son avènement a la tête du Gabon, le général Oligui Nguema a clairement sollicité l’appui du président Tshisekedi.



« Depuis le 30 octobre, le Gabon est entré dans une nouvelle ère après une élection non démocratique. Nous avons besoin du concours et de l’accompagnement du président Tshisekedi pour que le Gabon retrouve sa place dans le concert des nations », a dit en substance le président gabonais.



Selon des sources proches de la délégation gabonaise, le président de la transition a présenté à son homologue Félix Tshisekedi son chronogramme devant aboutir à la normalisation des institutions gabonaises. Le chef de l’Etat congolais l’a encouragé à restaurer l’ordre institutionnel le plus rapidement possible.



Le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) du Gabon et le chef de l’Etat Félix Tshisekedi ont également parlé des prochaines échéances électorales en RDC. « Ce sont des moments particuliers. Nous souhaitons que cela se passe dans la paix sociale », a conclu le général Brice Oligui Nguema, avant de regagner son pays.



Avant la RDC, le président de la transition gabonaise s'était rendu tour à tour en Guinée Équatoriale, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique et au Tchad, dans le cadre de ses consultations avec ses pairs de la sous-région.