Gabon : ballet diplomatique de nouveaux ambassadeurs accrédités

Le président de la transition, président de la République, chef de l’Etat le général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour les lettres de créances de cinq nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon conformément à la pratique diplomatique.



Il s’agit respectivement de :

•SEM. Dmitrii Korepanov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie près de la République gabonaise avec résidence à Libreville ;

•SEM. Simon Day, haut-commissaire du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord près de la République gabonaise avec résidence à Libreville ;

•SEM. Joris W.P. Jurriëns, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près de la République gabonaise avec Résidence en République du Bénin ;

•SEM. Thomas Schlesinger, ambassadeur de la République d’Autriche près la République gabonaise avec résidence en République Fédérale du Nigeria ;

•SEM. Zdenēk Krejčí, ambassadeur de la République tchèque près la République gabonaise avec résidence en République Fédérale du Nigeria.



Tout en les félicitant pour leurs nouvelles fonctions, le chef de l’Etat a, à l’issue de cette cérémonie, échangé avec les nouveaux promus sur les relations qui lient le Gabon et leurs pays respectifs.