Gabon : le chef de l'État a reçu le directeur général de Total Energies à Paris

Par Info Alwihda - 5 Juin 2024





En marge de sa visite de travail et d'amitié à Paris, le président de la Transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le 3 juin 2024, le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. Les discussions ont porté sur le partenariat historique et les futurs projets ayant un impact significatif sur le développement du pays.



En tant que partenaire historique du Gabon, TotalEnergies est venu soumettre au chef de l'État des projets d'investissement dans les domaines de l'environnement et des énergies renouvelables. Cet entretien a été également l'occasion pour l'État et cette entreprise de passer en revue leur partenariat.



Par ailleurs, dans le cadre de ses activités en terre parisienne, le chef de l'État a reçu le 02 juin dernier, une délégation de l'ambassade du Gabon près la République française, conduite par Mme Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, ambassadeur Haut Représentant de la République gabonaise, près la République française. Durant les discussions, la diplomate a reçu du Chef de l'État des directives et attentes claires pour mener à bien ses missions au sein de cette chancellerie.



Aussi, le président de la Transition a eu un échange avec Mme Daniella Mengue, correspondant Africa N°1 à Paris, en présence du ministre de la Communication et des Médias, mme Laurence Mengue-Me-Nzoghe épse Ndong.



Durant l'entrevue, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a félicité Mme Daniella Mengue pour les efforts fournis dès la relance de la radio panafricaine Africa N°1. Le président de la Transition a réitéré son implication pour la restauration de cette chaîne de radio qui participe au rayonnement du pays sur la scène internationale.



Enfin, le chef de l'État a saisi cette visite de travail et d'amitié en France pour effectuer une visite au sein du futur siège de la compagnie Fly Gabon à Paris, situé à l'avenue Franklin Roosevelt. Propriété de l'État, cet immeuble issue de la liquidation d'Air Gabon, abritera très prochainement la compagnie nationale Fly Gabon, et devra selon les indications données par le président de la Transition bénéficier d'une rénovation et de nouvelles installations.



En outre, le chef de l'État a instruit au gouvernement d'organiser des missions de contrôle sur ce site actuellement occupé le Conseil Gabonais des Chargeurs à Paris, afin d'obtenir entre autres, une visibilité sur les ressources générées par le bâtiment.







