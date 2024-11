Gabon : le chef de l'État reçoit les lettres de créance du nouvel

Le président de la Transition, président de la République du Gabon, chef de l'Etat, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu le 6 novembre 2024, les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire accrédité au Gabon, conformément à la pratique diplomatique.



Il s'agit de Kouadio Konan Bertin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte-d'Ivoire, près la République Gabonaise, avec résidence à Libreville.



A l'issue de cette cérémonie, le chef de l'Etat gabonais a chaleureusement félicité l'ambassadeur pour ses nouvelles fonctions, et l'a assuré de l'accompagnement du gouvernement gabonais dans l'accomplissement de ses missions, en vue du renforcement des liens de coopération entre le Gabon et la Côte-d'Ivoire.