Gabon : le président de la CNDH du Tchad à Libreville en vue la présidentielle

Selon un communique de presse, le président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) du Tchad, Belngar Larme Jacques a quitté tôt ce mardi 18 mars 2025 N'Djamena, pour Libreville au Gabon.



Dans la capitale gabonaise, le président de la CNDH, Belngar Larmé Jacques renforcera en qualité d'expert, les capacités techniques et institutionnelles de la CNDH et d'autres organisations de ce pays ami et frère, en vue de l'organisation et du monitoring de l'élection présidentielle du 12 avril 2025.



Le président de la CNDH répond à une sollicitation de l'Organisation Internationale de la Francophonie et de la République Gabonaise.