Gabon : le président de la Transition monte au créneau contre l’insécurité grandissante

Le 16 avril dernier, au camp N’tchoréré (Baraka), le président de la Transition a présidé la cérémonie de mise à disposition de nouveaux matériels roulants aux forces de défense et de sécurité.



A cette occasion, il a enjoint les différents corps à mettre fin à l’insécurité grandissante observée ces derniers jours, particulièrement à Libreville.



En effet, plus de 130 véhicules ainsi que des effets d’habillement spécifiques ont été mis à la disposition des forces de défense et de sécurité gabonaises, dans le cadre d’un vaste programme censé combler le déficit décrié depuis plusieurs années au sein des différentes unités.



Comme l’a relevé le chef de l’Etat gabonais, ce matériel vise non seulement à améliorer les conditions de travail de ses frères d’armes, mais également à assurer la sécurité des Gabonais.



« Vous venez de recevoir de nouveaux matériels. Inondez la ville de patrouilles motorisées et pédestres, y compris à l’intérieur des quartiers enclavés, car nous avons refait les voies secondaires. Je tiens à rappeler que la sécurité des personnes et des biens est une préoccupation majeure du Comité pour la transition et la restauration des institutions », a déclaré le président de la Transition.



Le discours du chef de file du CTRI intervient alors que la psychose gagne peu à peu les populations du fait de la récurrence des agressions et homicides enregistrés depuis quelque temps. « Cet accroissement de l’insécurité est une situation préoccupante que je ne tolère pas », a-t-il martelé.



Tout en rappelant aux agents qu’assurer la sécurité des citoyens doit se faire « dans le respect des procédures ». L’objectif étant d’éviter d’éventuelles bavures. Ainsi, chaque composante a été mise devant ses responsabilités.