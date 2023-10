INTERNATIONAL Gaza : l'UNESCO appelle à la fin immédiate des attaques contre les bâtiments scolaires

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Octobre 2023



L'organisation internationale est profondément préoccupée par l'impact des hostilités en cours dans la bande de Gaza contre les étudiants et les professionnels travaillant dans le secteur de l'éducation.

Ainsi donc, l'UNESCO appelle à la protection des bâtiments scolaires, qui sont souvent transformés en refuges pour les résidents, et affirme que les cibler, ou les exploiter à des fins militaires, est contraire au droit international.



Les opérations actuelles de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, qui ont fait suite aux attaques terroristes commises par le Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre, entraînent une grave crise humanitaire affectant tous les aspects de la vie civile, en particulier l'éducation, car la bande comprend plus de 625 000 personnes, des étudiants et plus de 22 500 enseignants, qui souffrent aujourd'hui d'une situation très fragile.



Les données de l'UNICEF indiquent que plus de 200 bâtiments scolaires ont été endommagés depuis le 7 octobre, ce qui équivaut à 40% du total des bâtiments scolaires de la bande de Gaza, et qu'une quarantaine de bâtiments ont été gravement endommagés.



Conformément à son mandat, l'UNESCO rappelle à tous les acteurs qu'ils ont l'obligation de respecter les dispositions du droit international humanitaire, notamment la résolution 2601 de 2021 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui stipule : « condamne fermement les attaques et menaces continues », contre les écoles et les civils associés aux écoles, y compris les enfants et les enseignants, et exhorte toutes les parties aux conflits armés à cesser immédiatement de telles attaques et menaces d’attaques, et à s’abstenir de toute action susceptible d’entraver l’accès à l’éducation.



L'UNESCO rappelle que cette résolution « condamne l'utilisation des écoles à des fins militaires en violation du droit international » et « reconnaît que l'utilisation des écoles par des forces armées et des groupes armés peut en faire des cibles légitimes d'attaques, mettant ainsi en danger la sécurité des enfants et des enseignants, et nuire à l’éducation des enfants.



Le bilan des victimes civiles à Gaza comprend 38 employés de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le principal fournisseur d'éducation dans la bande. Les enseignants et éducateurs représentent une grande majorité de ces salariés.



A cette occasion, l'UNESCO et ses employés présentent leurs sincères condoléances et leur sympathie à leurs familles, proches et collègues. Le nombre d'écoles de l'UNRWA à Gaza est de 183 et, au début de l'année scolaire en cours, l'organisation a commencé à fournir des services à environ 300 000 étudiants et étudiantes.



Beaucoup de ces établissements d'enseignement sont désormais utilisés comme refuges pour les résidents, ce qui place les près de 13 000 employés de l'UNRWA au premier plan, déployant des efforts cruciaux pour aider les écoliers et le personnel éducatif, ainsi que d'autres personnes en détresse. Ils doivent pouvoir poursuivre leur travail à l’abri des combats.





Dans la même rubrique : < > Journée mondiale du psoriasis 2023 sur le thème : Accès pour tous L’OCI appelle à accélérer l’acheminement d’aide humanitaire à Gaza L’Afrique, prochain champion mondial de la mode (rapport UNESCO) Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)