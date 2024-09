Gestion durable : Le Tchad lance un projet de conservation pour l’écosystème transfrontalier Sena/Bouba Ndjida

L'objectif est d'améliorer la gestion, la gouvernance et la conservation des ressources, en se basant sur les connaissances du bassin du Niger et des systèmes aquifères de la région NB-ITTAS.



Le projet est structuré en quatre composantes, visant l’atteinte de quatre résultats :



1. Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) : Appuyée par une connaissance approfondie des ressources en eaux souterraines et de leur relation avec les systèmes d'eau de surface.

2. Engagement des Utilisateurs et ONG : Les associations des utilisateurs du bassin du Niger et les ONG nationales sont engagées dans la gestion et la conservation des ressources du bassin pour un meilleur contrôle des inondations, des sécheresses et de la pollution. Cela inclut la réduction de la pression sur la terre, la forêt et la biodiversité, tout en améliorant les conditions de vie des foyers.

3. Approche Intégrée : Introduction d'une approche systématique et intégrée de la concurrence industrielle et de la responsabilité environnementale et sociale pour réduire les rejets d'eaux usées et la pollution dans le fleuve Niger.

4. Renforcement des Capacités : Soutien aux politiques, aux institutions nationales et aux plateformes de la société civile pour la gestion basée sur l'écosystème du fleuve Niger. Ce volet vise à renforcer les capacités pour relever les défis émergents et promouvoir des mécanismes de surveillance collaborative.



Le projet a identifié trois plateformes pour expérimenter la gestion des écosystèmes :



- L'écosystème transfrontalier de la mosaïque du Plateau de Mandara (Cameroun et Nigeria)

- Le complexe binational transfrontalier de Sena Oura/Bouba Ndjida (Cameroun et Tchad)

- Le complexe naturel transfrontalier (Bénin, Burkina Faso et Niger)



Les résultats attendus pour la mise en place de la plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe binational de Sena Oura/Bouba Ndjida au Tchad comprennent la facilitation des concertations entre les différentes catégories d'acteurs pour la désignation de leurs représentants dans les différents organes de la plateforme nationale de gestion de cet écosystème.



Il est important de rappeler que ce projet NB-ITTAS couvre 11 pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'Algérie et la Mauritanie.