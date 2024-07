Glissement de terrain en Éthiopie : le bilan passe à 229 morts

Ce drame s'est produit dans une zone rurale éloignée et montagneuse, à environ 450 kilomètres de la capitale Addis-Abeba. Les fortes pluies qui ont frappé la région ces derniers jours ont fragilisé les sols, provoquant le glissement de terrain.



Des images diffusées par les autorités et les médias éthiopiens montrent l'ampleur de la catastrophe : une immense coulée de boue a dévasté la zone, engloutissant des maisons et des champs.



Les opérations de secours se poursuivent, mais les moyens sont limités dans cette région isolée. Les secouristes, aidés par des habitants, s'efforcent de retrouver d'éventuels survivants et de dégager les corps des victimes.



L'Éthiopie est un pays régulièrement touché par des catastrophes naturelles, notamment des glissements de terrain et des inondations. Ces événements sont souvent meurtriers, en raison de la forte densité de population dans certaines régions et de la précarité des infrastructures.



Face à la saison des pluies en cours, les autorités éthiopiennes appellent la population à la prudence et à la vigilance. Elles invitent les habitants des zones à risque à quitter leur domicile en cas de fortes pluies et à se réfugier dans des endroits sûrs.



Le gouvernement a également débloqué des fonds d'urgence pour aider les victimes du glissement de terrain et pour soutenir les opérations de secours.



Ce nouveau glissement de terrain meurtrier met en lumière la vulnérabilité des populations dans certaines régions d'Éthiopie. Des mesures de prévention et de sensibilisation sont nécessaires pour limiter les risques de catastrophes naturelles et pour mieux protéger les populations.