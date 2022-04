L'ancien président Goukouni Weddeye appelle à une sincérité des coeurs pour la réussite du processus de transition et l'avenir du Tchad. Il s'est exprimé le 9 avril au micro d'Alwihda Info.



"Il faut tenir la paix par le coeur. On peut dire n'importe quoi mais c'est une réflexion qui vient du coeur quand on l'exprime", affirme Goukouni Weddeye.



"La paix doit venir du coeur. Si on veut sauver le Tchad, il faut réfléchir à tous les angles qui nous entourent, tous les enjeux qui nous guettent et ensuite se poser la question pour trouver une solution. Il vaut mieux ne pas aller loin", estime l'ancien président qui a notamment dirigé le comité technique spécial chargé des négociations avec les politico-militaires.



Pour Goukouni Weddeye, "si le dialogue ne réussit pas, ce sera une catastrophe pour le pays". Et d'ajouter : "si au dialogue, on a tendance à soutenir tel ou tel groupe, ce sera une catastrophe, l'éclatement. Si le Tchad s'éclate comme les années que nous avons vécues, ça ne va pas se redresser, c'est fini".