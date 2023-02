Gouverneur du Lac : "il n'existe aucune base de la secte Boko Haram sur le territoire tchadien"

La province du Lac a été touchée par les attaques de la secte Boko Haram, qui a également entraîné un déplacement massif de populations. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la province compte 20.582 réfugiés et 47.223 déplacés.



Le gouverneur a admis que bien que Boko Haram ne dispose pas de bases sur le territoire tchadien, les forces de défense et de sécurité font face à de nombreuses difficultés, notamment en termes de moyens de transport, de personnel qualifié et de motivation des comités de vigilance.



Pour résoudre ces problèmes, le gouverneur a recommandé la mise à disposition de la province d'un fonds spécial, le renforcement de la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité, la dotation des unités administratives en moyens de transport et en personnel qualifié, ainsi que la construction d'un château d'eau à Baga-Sola. Il a également souhaité la mise en place d'une réglementation sur la navigation fluviale et l'envoi d'une mission du ministère de l'Administration du territoire pour délimiter les cantons.