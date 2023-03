Grâce présidentielle au Tchad : "une décision courageuse", se félicite Abdelmanane Khatab

D'après Abdelmanane Khatab, l'Accord de Paix de Doha du 08 Août 2022, qui a été conclu sous la médiation de l'État de Qatar entre le gouvernement tchadien et les ex-mouvements politico-militaires, est considéré comme un document historique. Selon lui, cette initiative est la réponse appropriée aux aspirations légitimes et profondes de la population tchadienne, qui a été meurtrie par plus de cinq décennies de guerres fratricides.



Le bilan de la transition répond aux aspirations du peuple tchadien, estime M. Khatab. Cette libération des membres du FACT est un signal encourageant pour la paix et la sécurité dans le pays. Les Tchadiens ont l'opportunité de travailler ensemble pour construire un avenir pacifique et prospère pour tous.