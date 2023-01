Guera : 33 candidats composent le concours d’entrée à l’École nationale des techniques d’élevage

MONGO - Le préfet du département du Guera, Salahadine Ahmat Mahamat, a lancé le 7 janvier le concours d'entrée à l'École nationale des techniques d'élevage (ENATE), en présence de la présidente du centre et des délégués provinciaux de l'élevage et de la fonction publique.



Le préfet du Guera a lancé la première épreuve du concours et a demandé aux candidats de travailler dans le calme.