TCHAD

Guéra, Tchad : La France soutient 5 associations locales pour le développement et la cohésion sociale

Alwihda Info | Par Peter Kum - 11 Juillet 2025

L'Ambassade de France au Tchad a sélectionné cinq associations dans la province du Guéra, à Mongo et Bitkine, pour bénéficier de son appel à projets dédié au développement économique et rural et à la cohésion sociale. Sur plus de 50 candidatures reçues, ces organisations de la société civile ont été retenues pour leur impact potentiel.