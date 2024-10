Guerre au Soudan : Abderaman Koulamallah réaffirme la neutralité du Tchad

Réponse du Ministre

Dans une interview accordée à RFI ce jeudi 24 octobre, Koulamallah a réagi aux allégations de Minnawi, soulignant : « Non, le Tchad ne soutient aucun belligérant dans la guerre civile au Soudan. »



Contexte des Accusations

Minnawi avait précédemment évoqué le transit de matériels militaires à travers le Tchad, mentionnant que des quantités importantes continuaient d'être acheminées vers le Soudan, en utilisant des aéroports internes après la fermeture de l'aéroport d'Amdjarass. Il a également indiqué que des armes étaient transportées via le port de Douala, au Cameroun, avant d'atteindre Ndjamena et d'être acheminées vers le Soudan.



Position du Tchad

Koulamallah, en tant que chef de la diplomatie tchadienne et porte-parole du gouvernement, a réaffirmé que le Tchad ne cherche pas à s'impliquer dans le conflit et appelle à la paix dans la région. Les tensions entre les deux pays soulignent la complexité de la situation au Soudan et les défis auxquels le Tchad est confronté face aux accusations.