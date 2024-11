Guinée-Bissau : la BAD accorde un don de près de sept millions de dollars pour améliorer la viabilité budgétaire

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 31 octobre 2024 à Abidjan, un don de 6,75 millions de dollars américains à la Guinée-Bissau pour appuyer la première phase du programme de réformes de l’administration et des finances publiques.



L’enveloppe financière, mobilisée sur les fonds de la Facilité d’appui à la transition, un mécanisme du Groupe de la Banque destiné aux États en transition, permettra de mettre en œuvre le Programme de réformes de l’administration et des finances publiques. L’objectif est de soutenir l’administration bissau-guinéenne et de renforcer la résilience économique par le renforcement de la viabilité budgétaire (renforcement de la mobilisation des recettes internes et la maîtrise des dépenses publiques) et l’amélioration du contrôle et de la transparence des finances publiques.



« Le programme répond aux défis et contraintes majeurs auxquels la Guinée-Bissau est confrontée. Il permettra de réduire les vecteurs de fragilité économique qui freinent le développement à travers l’amélioration de la viabilité budgétaire, y compris l’élargissement de l’espace budgétaire, la maîtrise de la masse salariale, et le renforcement du contrôle et de la transparence », a déclaré Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest.



Le programme accompagnera notamment l’adoption du projet de loi sur le régime général des exonérations prenant en compte les aspects environnementaux. Cette mesure permettra de mettre un terme aux nombreuses exonérations accordées de façon discrétionnaire. En outre, l’adoption d’un plan d’action pour le renforcement de la taxe sur les télécommunications, en collaboration avec les autorités et en conformité avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine, favorisera la mise en œuvre d’une taxe sur les appels entrants et les transferts d’argent par les réseaux de téléphonie mobile.



En ligne avec les efforts du gouvernement, le programme soutiendra également la révision et l’adoption d’un nouveau code des marchés publics sensible au genre et au climat. La mesure vise, entre autres, à instaurer, au profit des entreprises gérées par des femmes ou dont l’actionnariat est détenu à plus de 50 % par des femmes, une marge de préférence comprise entre 5 et 10 % pour les marchés publics.



L’ensemble de la population, notamment les jeunes, les femmes et les autres catégories sociales marginalisées, qui comptent parmi les groupes sociaux les plus vulnérables, seront les bénéficiaires de la mise en œuvre du programme grâce à un plus grand accès aux services publics.