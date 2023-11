Guinée (Conakry) : La nation rend hommage aux victimes des évènements malheureux du 04 novembre dernier

En Guinée, le chef d’état-major général des armées a annoncé dans un communiqué l’organisation ce vendredi 17 novembre 2023 des obsèques nationales et d’un cérémonial militaire en la mémoire des victimes civiles et militaires des évènements malheureux du 04 novembre dernier, au palais Mohamed V. Cette cérémonie sera président par le Président de la transition de Guinée, le Colonel Mamadou Doumbouya.



Au moins neuf personnes avaient été tuées après des tirs à l’arme automatique échangés lors de l’opération commando survenue le samedi 4 novembre 2023 à Conakry, la capitale de la Guinée, avait déclaré le parquet général le 6 novembre.



Parmi les victimes figurent quatre membres des forces de sécurité et deux occupants d'une ambulance dont des civils, selon le bilan qu’avait avancé dans un communiqué par le procureur général Yamoussa Conte. Les trois autres morts étaient des assaillants présumés.



Aux premières heures, un groupe de militaires masqués avait attaqué la prison centrale pour en extraire provisoirement l’ex-Président Moussa Dadis Camara et trois co-détenus, tous les quatre actuellement jugés pour un massacre commis en 2009 sous sa présidence.