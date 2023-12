Guinée Equatoriale : Le Vice-président ordonne la mise en place d'un programme régulier d'aménagement des casernes militaires

« Le responsable de la défense et de la sécurité a ordonné la mise en place d'un programme régulier d'aménagement des casernes, en vue de leur modernisation, de leur équipement et de leur entretien », a indiqué Malabo.



« À cet égard, après avoir visité les casernes de la marine et de l'artillerie de Sipopo, l'intervention rapide de Vicatana, de l'armée de l'air de l'aéroport et du bataillon Acacio Mañe Ela, le général de division les a félicités pour le degré d'assimilation de leurs instructions ».

En outre, le responsable de la défense et de la sécurité a rappelé au corps en uniforme son obligation professionnelle de défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, les personnes et leurs biens, ainsi que les valeurs suprêmes du pays.